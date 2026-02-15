Zerenspor Eczacı’yı devirdi

Sultanlar Ligi'nin 22'nci haftasında Zerenspor deplasmanına giden Eczacıbaşı Dyvanit, rakibine 22-25, 25-27, 25-16, 29-27 ve 13-15'lik skorlarla 3-2 mağlup oldu. Aldığı 23 sayıyla Ebrar Karakurt turuncu beyazlıların en skorer ismi oldu. Eczacıbaşı Dyvanit'li oyuncular toplamda 13 blok ve 5 servis sayısı elde etti.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 06:50
