Vakıfbank set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında VakıfBank, Bahçelievler Belediyespor'u deplasmanına konuk oldu. Sarı-siyahlılar, 21-25, 23-25, 20-25 sonuçlanan setlerle rakibini 3-0 mağlup etti. VakıfBank maç boyunca kurduğu bloklarla galibiyetin kapısını araladı. Deniz yaptığı 4 blokla file önünde devleşirken, Katarina Dangubic ürettiği 9 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Ev sahibi ekipte ise Merelin Nikolova'nın 14 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.