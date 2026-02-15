Vakıfbank set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında VakıfBank, Bahçelievler Belediyespor'u deplasmanına konuk oldu. Sarı-siyahlılar, 21-25, 23-25, 20-25 sonuçlanan setlerle rakibini 3-0 mağlup etti. VakıfBank maç boyunca kurduğu bloklarla galibiyetin kapısını araladı. Deniz yaptığı 4 blokla file önünde devleşirken, Katarina Dangubic ürettiği 9 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Ev sahibi ekipte ise Merelin Nikolova'nın 14 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.