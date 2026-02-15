İstanbul’da kazanan Göztepe

Sultanlar Ligi'nde İstanbul'da Beşiktaş'la karşılaşan Göztepe 3-1'lik skorla 3 puanın sahibi oldu. İzmir ekibi iki maç sonra kazanırken Beşiktaş arka arkaya 2., ligdeki 14. yenilgisini aldı. Beşiktaş Gain Spor Kompleksin'de oynanan maçın setleri 24-26, 25-17, 16-25, 20-25 bitti.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 06:50
