Haberler Voleybol Fener farkı

Fener farkı

Sultanlar Ligi’nin 22. haftasında Fenerbahçe Medicana, İlbank’ı set vermeden 3-0 yendi. Arina Fedorovtseva 22, Melissa Vargas 14 sayı ile maça damga vuran isimler oldu

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 06:50
Fener farkı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 22. hafta maçında İlbank'ı ağırladı. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin kazananı 3-0'la Fenerbahçe oldu. Arina Fedorovtseva 22 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, onu 14 sayıyla Vargas izledi. İlbank'ta mücadeleyi Beren Yeşilırmak 13 sayıyla çift hanelerde tamamladı.

ARINA VE VARGAS SIRTLADI

İlk sette 3'lü hücumda Korneluk, Vargas ve Arina ile sonuca giden Fenerbahçe, 25-21'le setin kazananı oldu. Alessia Orro ve Sude Hacımustafaoğlu'nun da skor katkısı verdiği ikinci seti sarılacivertliler, 25-21 önde tamamladı. Üçüncü sette çapraz hücumlarda Arina- Korneluk bloğuna takılan İlbank'a geçit vermeyen Fenerbahçe skor avantajını korudu ve seti 25-20; maçı da 3-0 kazandı.

