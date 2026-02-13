Voleybolda kutlama

Vodafone, son 2 yıldır başarıyla sürdürdüğü voleybol sponsorluğunu özel bir davet ile kutladı.
Vodafone, son 2 yıldır başarıyla sürdürdüğü voleybol sponsorluğunu özel bir davet ile kutladı. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Santarelli ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının katıldığı gecede, Vodafone'un yaptığı çalışmalar ve elde edilen başarılar paylaşıldı.