Ziraat Bankkart 8’de 8 yaptı

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, Galatasaray HDİ Sigorta'yı 3-2 yendi ve 8'de 8 yaparak fire vermedi. İlk seti 25-21 önde tamamlayan Ziraat'e ikinci sette 25-23'le karşılık veren Galatasaray 1-1 yaptı. 25-22 ile 2-1'i bulan ev sahibine karşın sarı-kırmızılılar pes etmedi ve dördüncü seti 25-18 tamamlayarak 2-2'yi sağladı. Son sette hata yapmayan Ziraat Bankkart 15- 11'le 3-2 kazandı. Böylece galibiyet serisi devam etti.