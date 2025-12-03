CANLI SKOR ANA SAYFA
Transferde Dick Kooy hamlesi

Transferde Dick Kooy hamlesi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin lideri Ziraat Bankkart, Hollandalı smaçör Dick Kooy ile sözleşme imzaladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Transferde Dick Kooy hamlesi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin lideri Ziraat Bankkart, Hollandalı smaçör Dick Kooy ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada "Tecrübeli smaçör Dick Kooy, bu sezon takımımız için sahada savaşacak. Aileye hoş geldin Dick Kooy" ifadeleri kullanıldı. Kariyerinde daha önce Modena, Volley Lube, ZAKSA, Dinamo Moskova, Piacenza, Trentino gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan 37 yaşındaki deneyimli voleybolcu, ülkemizde Halkbank ve Fenerbahçe formalarını da giymişti.

