CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Göztepe, Sultanlar Ligi’nde sezona istediği gibi başlayamadı!

Göztepe, Sultanlar Ligi’nde sezona istediği gibi başlayamadı!

23 yıl aradan sonra Sultanlar Ligi’ne yükselen Göztepe, ilk 7 haftada 1 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı; İzmir temsilcisi sezona istediği başlangıcı yapamadı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 11:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe, Sultanlar Ligi’nde sezona istediği gibi başlayamadı!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'ne 23 yıl aradan sonra yükselen Göztepe, ilk 7 haftada 1 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşadı.

Geçen sezon mücadele ettiği 1. Lig'de 22 maçın 21'ini kazanarak play-off'a kalan ve rakiplerini geçerek Sultanlar Ligi'ne yükselme başarısı gösteren İzmir temsilcisi, sezona iyi bir başlangıç yapamadı.

Başantrenörlüğünü Ataman Güneyligil'in yaptığı Göztepe, sezonun ilk haftasında sahasında Nilüfer Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, ikinci hafta deplasmanda bu sezonki tek galibiyetini Aydın Büyükşehir Belediyespor'a karşı 3-0 ile aldı.

Üçüncü haftadaki İzmir derbisinde Aras Kargo'ya 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-2 kaybetti.

Sahasında Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup olan Göztepe, deplasmanda da İlbank'a 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Ligde geride kalan hafta seyircisi önünde Zeren Spor'a da 3-0 mağlup olan İzmir temsilcisi, bu sezon çıktığı 7 karşılaşmadan sadece 1'inde galibiyet elde edebildi.

Tedesco kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Ferencvaros maçı 11'i
İDEFIX-Reklam
DİĞER
Galatasaray - Union SG maçının ardından sert sözler: "Galatasaray'a bedel mi ödettiler!"
Komisyonun İmralı sonrası ilk toplantısı ertelendi! Tutanaklar paylaşılacak mı? Yayman AK Parti'yi bilgilendirecek
Union SG başkanından çarpıcı sözler!
G.Saray'dan acil transfer planı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manisa FK ilklerin peşinde! Manisa FK ilklerin peşinde! 11:57
Türk Hava Yolları, CEV Kupası 16'lı final turunda! Türk Hava Yolları, CEV Kupası 16'lı final turunda! 11:51
Icardi'den F.Bahçe derbisi paylaşımı! Icardi'den F.Bahçe derbisi paylaşımı! 11:50
Göztepe, Sultanlar Ligi’ne zorlu başladı! Göztepe, Sultanlar Ligi’ne zorlu başladı! 11:46
Union SG başkanından çarpıcı sözler! Union SG başkanından çarpıcı sözler! 11:41
Sporting CP-Club Brugge maçı ne zaman? Sporting CP-Club Brugge maçı ne zaman? 11:39
Daha Eski
Emlak Konut, Kızılyıldız deplasmanında! Emlak Konut, Kızılyıldız deplasmanında! 11:34
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde! VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde! 11:20
Olympiakos-Real Madrid maçı detayları! Arda Güler oynayacak mı? Olympiakos-Real Madrid maçı detayları! Arda Güler oynayacak mı? 11:19
Ederson'un PFDK'ya sevkindeki gerçek ortaya çıktı! Galatasaray... Ederson'un PFDK'ya sevkindeki gerçek ortaya çıktı! Galatasaray... 11:12
F.Bahçe Kadıköy performansına güveniyor F.Bahçe Kadıköy performansına güveniyor 11:11
A Milli Takım, Bosna Hersek maçına çıkıyor! A Milli Takım, Bosna Hersek maçına çıkıyor! 11:09