Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Cimbom doludizgin

Cimbom doludizgin

Galatasaray Daikin Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 mağlup etti. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-16, 25-23 ve 25-16 sonuçlandı. Galatasaray'da Kaja Grobelna 14, Myriam Sylla 13, Ayçin Akyol 10, İlkin Aydın 7, Britt Bongaerts ve Aleksia Karytasu 1'er sayı ile 3 puanı getiren isimler oldular.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Cimbom doludizgin
Galatasaray Daikin Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 mağlup etti. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-16, 25-23 ve 25-16 sonuçlandı. Galatasaray'da Kaja Grobelna 14, Myriam Sylla 13, Ayçin Akyol 10, İlkin Aydın 7, Britt Bongaerts ve Aleksia Karytasu 1'er sayı ile 3 puanı getiren isimler oldular.
