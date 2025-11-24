Cimbom doludizgin

Galatasaray Daikin Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 mağlup etti. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-16, 25-23 ve 25-16 sonuçlandı. Galatasaray'da Kaja Grobelna 14, Myriam Sylla 13, Ayçin Akyol 10, İlkin Aydın 7, Britt Bongaerts ve Aleksia Karytasu 1'er sayı ile 3 puanı getiren isimler oldular.
Galatasaray Daikin Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 mağlup etti. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-16, 25-23 ve 25-16 sonuçlandı. Galatasaray'da Kaja Grobelna 14, Myriam Sylla 13, Ayçin Akyol 10, İlkin Aydın 7, Britt Bongaerts ve Aleksia Karytasu 1'er sayı ile 3 puanı getiren isimler oldular.