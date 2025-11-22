Galatasaray Wang Yuanyuan'ı transfer etti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Çinli oyuncu Wang Yuanyuan ile 1 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada oyuncunun kariyeriyle ilgili de bilgiler verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel voleybol kariyerine Tianjin Bohai Bank takımında başlayan oyuncu, 10 sezon Çin ekibinin formasını giydi. Yuanyuan bu süre boyunca 7 kere Çin Ligi şampiyonluğu; 5 Çin Şampiyonası şampiyonluğu yaşarken, 4 en iyi orta oyuncu, 1 en iyi blok yapan oyuncu ve 1 en iyi servis atan oyuncu bireysel ödüllerinin de sahibi oldu.

Yuanyuan milli takım kariyerinde 1 Asya Oyunları, 1 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşarken, 2023 Voleybol Milletler Ligi'nde ise gümüş madalya kazandı. Wang Yuanyuan'a Galatasaray'a hoş geldin der, sarı-kırmızılı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini dileriz" denildi.