CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Galatasaray Wang Yuanyuan'ı transfer etti

Galatasaray Wang Yuanyuan'ı transfer etti

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu Wang Yuanyuan'ı kadrosuna kattı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 18:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Wang Yuanyuan'ı transfer etti

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Çinli oyuncu Wang Yuanyuan ile 1 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada oyuncunun kariyeriyle ilgili de bilgiler verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel voleybol kariyerine Tianjin Bohai Bank takımında başlayan oyuncu, 10 sezon Çin ekibinin formasını giydi. Yuanyuan bu süre boyunca 7 kere Çin Ligi şampiyonluğu; 5 Çin Şampiyonası şampiyonluğu yaşarken, 4 en iyi orta oyuncu, 1 en iyi blok yapan oyuncu ve 1 en iyi servis atan oyuncu bireysel ödüllerinin de sahibi oldu.

Yuanyuan milli takım kariyerinde 1 Asya Oyunları, 1 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşarken, 2023 Voleybol Milletler Ligi'nde ise gümüş madalya kazandı. Wang Yuanyuan'a Galatasaray'a hoş geldin der, sarı-kırmızılı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini dileriz" denildi.

REKLAM - D&R
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!
DİĞER
Fenerbahçe’de 35 milyon euroluk pişmanlık! Sadettin Saran’ı düşündüren gelişme...
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Liderlerle aile fotoğrafı: Peş peşe kritik temaslar
G.Saray'ın Lookman planı! Osimhen ve...
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan alt üst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boluspor evinde farklı kazandı! Boluspor evinde farklı kazandı! 17:58
Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! 17:44
Barcelona Camp Nou'ya dönüyor! Barcelona Camp Nou'ya dönüyor! 17:43
Chelsea Burnley engelini geçti! Chelsea Burnley engelini geçti! 17:39
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 17:08
Pendikspor Hatay'da kazandı! Pendikspor Hatay'da kazandı! 15:48
Daha Eski
Bandırma'da Tanque sahnede! Bandırma'da Tanque sahnede! 15:41
Derbi öncesi kart alarmı! 2 isim... Derbi öncesi kart alarmı! 2 isim... 15:25
Eyüpspor-Karagümrük | CANLI Eyüpspor-Karagümrük | CANLI 15:01
Premier Lig | Newcastle United-Manchester City detayları! Premier Lig | Newcastle United-Manchester City detayları! 14:50
Fırat Okul G.Saray'da Fırat Okul G.Saray'da 14:42
Brighton-Brentford maçı kanal bilgisi ve saati! Brighton-Brentford maçı kanal bilgisi ve saati! 14:32