Kadın Voleybol Milli Takımı'mız Azerbaycan karşısında galip: İşte maçın özeti

Kadın Voleybol Milli Takımı'mız Azerbaycan karşısında galip: İşte maçın özeti

Kadın Voleybol Milli Takımımız, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Azerbeycan'ı 3-0 (25-12, 25-8, 25-10) mağlup etti ve çıktığı 3. maçında 3. galibiyetini aldı. İşte maçın detayları...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 18:54
Kadın Voleybol Milli Takımı'mız Azerbaycan karşısında galip: İşte maçın özeti

Kadın Voleybol Milli Takımımız, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda üçte üçle devam ediyor.

Millilerimiz, organizasyondaki üçüncü maçında Azerbeycan'ı 3-0 (25-12, 25-8, 25-10) mağlup etti.

Milliler, üçüncü maçında 11 Kasım Salı günü saat 13.00'da Tacikistan ile karşılaşacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale kalacak. Üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazanacak.

