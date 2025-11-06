Milliler galibiyetle başladı

Erkek Voleybol Milli Takımımız, Riyad'da düzenlenen 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ilk maçında Katar'ı 25-20, 18-25, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-1 yendi. Galibiyetle başlayan millilerimiz, ikinci maçında 8 Kasım 16.00'da İran ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Milli takımımızın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Çad, İran ve Bahreyn'in katılımıyla düzenlenen organizasyonda tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale; üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazanacak.