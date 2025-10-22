CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Voleybol Eczacıbaşı Dynavit: 1 - VakıfBank: 3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Eczacıbaşı Dynavit: 1 - VakıfBank: 3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 22:42
Eczacıbaşı Dynavit: 1 - VakıfBank: 3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Seçkin Yener, Onur Coşkun

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Rettke, Stysiak, Ebrar Karakurt, Jack-Kisal, Elif Şahin (Simge Aköz, Dilay Özdemir, Meliha Diken, Boden, Nicoletti)

VakıfBank: Cansu Özbay, Cazaute, Zehra Güneş, Boskovic, Markova, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç, Ogbugu, Sıla Çalışkan, Dangubic, Derya Cebecioğlu)

Setler: 25-23, 23-25, 21-25, 24-26

Süre: 136 dakika (32, 38, 30, 36)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti.

Sarı-siyahlılar bu sonuçla ligdeki üçüncü maçını da kazanırken, Eczacıbaşı Dynavit ilk yenilgisini yaşadı.


