Ziraat Türkiye Kupası
Vodafone'dan desteğe devam

Vodafone’dan desteğe devam

Vodafone Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Bu sezonda da kadın voleyboluna desteğimiz artarak sürecek” diye konuştu

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Vodafone’dan desteğe devam
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunda 14 takıma başarılar diledi. Teknolojideki uzmanlığımızı voleybola da yansıttıklarını söyleyen Şahin, Vodafone'un Sultanlar Ligi ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlarına verdiği desteği vurguladı. Geçen sezon 5G destekli Şahin Gözü sistemini kullanarak Avrupa'da bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu sezonda da kadın voleyboluna desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.
