Vodafone’dan desteğe devam

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunda 14 takıma başarılar diledi. Teknolojideki uzmanlığımızı voleybola da yansıttıklarını söyleyen Şahin, Vodafone'un Sultanlar Ligi ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlarına verdiği desteği vurguladı. Geçen sezon 5G destekli Şahin Gözü sistemini kullanarak Avrupa'da bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu sezonda da kadın voleyboluna desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.