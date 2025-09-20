Türkiye-Hollanda | CANLI İZLE

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda güçlü performansıyla grubunu zirvede bitiren ve namağlup bir şekilde son 16 turuna yükselen ve Filenin Efeleri, çeyrek final bileti için Hollanda ile kozlarını paylaşıyor. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE-HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Hollanda son 16 turu voleybol karşılaşması, 20 Eylül Cumartesi günü TSİ 10.30'da başladı. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

