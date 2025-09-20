CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Voleybol Türkiye-Hollanda | CANLI İZLE

Türkiye-Hollanda | CANLI İZLE

Dünya Voleybol Şampiyonası’nda namağlup şekilde son 16 turuna yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, çeyrek final bileti için Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 10:25
Türkiye-Hollanda | CANLI İZLE

2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda güçlü performansıyla grubunu zirvede bitiren ve namağlup bir şekilde son 16 turuna yükselen ve Filenin Efeleri, çeyrek final bileti için Hollanda ile kozlarını paylaşıyor. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE-HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Hollanda son 16 turu voleybol karşılaşması, 20 Eylül Cumartesi günü TSİ 10.30'da başladı. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

MÜCADELEYİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

