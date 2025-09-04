Tarih yazdı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları parkeye çıkmadan, bir başka gururu yaşadık. Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Ülkemizde son olarak Eczacıbaşı'nı çalıştıran ve ardından Japonya'nın başına geçen 39 yaşındaki Ferhat Akbaş, Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olmayı başardı. Japonya, A Milli Kadın Voleybol Takımımız- ABD maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek. Dev karşılaşma 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.