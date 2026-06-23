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Haberler Dünya Kupası Portekiz-Özbekistan maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

Portekiz-Özbekistan maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir randevu sahne alıyor. Turnuvadaki ilk maçında yaşadığı sürpriz puan kaybını telafi etmek isteyen ve 1 puanla üçüncü sırada yer alan dünya devi Portekiz, ilk maçını kaybederek turnuvaya şanssız bir başlangıç yapan Fabio Cannavaro'nun puansız Özbekistan'ı ile kozlarını paylaşıyor. Portekiz-Özbekistan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 19:52 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 20:47
Portekiz-Özbekistan maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda düğümü çözecek ve gruptan çıkma umutlarını son maça taşıyacak olan dev eşleşmede nefesler tutuldu. İlk maçta oluşan duygusal atmosferde galibiyeti kaçıran Roberto Martínez'in Portekiz'i, bu kez işi şansa bırakmamak ve farklı bir galibiyet alarak grupta gövde gösterisi yapmak amacıyla sahaya çıkıyor. Özbekistan ise zorlu rakibi karşısında puanlar almak istiyor.

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İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, Neves, Fernandes, Neto, Felix, Ronaldo

Özbekistan: Nematov, Khusanov, Abdullaev, Nasrullaev, Ashurmatov, Karimov, Ganiev, Shukurov, Xamrobekov, Fayzullayev, Shomurodov

PORTEKİZ-ÖZBEKİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası K Grubu kapsamındaki Portekiz-Özbekistan mücadelesi 23 Haziran Salı günü saat 20.00'de başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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