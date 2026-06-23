2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda düğümü çözecek ve gruptan çıkma umutlarını son maça taşıyacak olan dev eşleşmede nefesler tutuldu. İlk maçta oluşan duygusal atmosferde galibiyeti kaçıran Roberto Martínez'in Portekiz'i, bu kez işi şansa bırakmamak ve farklı bir galibiyet alarak grupta gövde gösterisi yapmak amacıyla sahaya çıkıyor. Özbekistan ise zorlu rakibi karşısında puanlar almak istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, Neves, Fernandes, Neto, Felix, Ronaldo

Özbekistan: Nematov, Khusanov, Abdullaev, Nasrullaev, Ashurmatov, Karimov, Ganiev, Shukurov, Xamrobekov, Fayzullayev, Shomurodov

PORTEKİZ-ÖZBEKİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası K Grubu kapsamındaki Portekiz-Özbekistan mücadelesi 23 Haziran Salı günü saat 20.00'de başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

MAÇIN GOLLERİ

⚽️ Cristiano Ronaldo, altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olarak tarihe geçiyor! Portekizli yıldız, bu golle ülkesini Özbekistan karşısında 1-0 öne geçiriyor. pic.twitter.com/MEY24vvyvC — TRT Spor (@trtspor) June 23, 2026

⚽️ Nuno Mendes, frikikte Nematov'u kapattığı köşeden avladı ve farkı 2'ye çıkardı! pic.twitter.com/4Bd4B7cv3j — TRT Spor (@trtspor) June 23, 2026