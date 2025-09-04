Hedef varsa yoksa zafer

Milli voleybolcularımız Zehra Güneş ve Yaprak Erkek, ABD maçını kazanacaklarına inandıklarını söyledi. Güneş, "Sadece kazanmaya odaklıyız. Ruhumuzu sahaya koymaya ve birbirimize yardım etmeye hazırız. Baskı ve stresi dışarda bırakmayı hedefliyoruz. Umarım istediğimiz gibi devam ederiz" derken Erkek, "Hedefimiz şampiyonluk. O yüzden tüm maçlarda olduğu gibi tam konsantrasyonla elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye umut dağıttı.