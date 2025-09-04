CANLI SKOR ANA SAYFA
ABD-Türkiye MAÇI CANLI İZLE | ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ABD-Türkiye MAÇI CANLI İZLE | ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Filenin Sultanları, ABD ile karşı karşıya gelecek. Son 16 turunda Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı, güçlü rakibi karşısında da etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Üst üste 2. kez çeyrek final oynama başarısı gösteren Filenin Sultanları, yarı final biletini alarak unutulmaz bir turnuva yaşamak istiyor. Voleybolseverler ise "ABD-Türkiye voleybol maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 09:38
ABD-Türkiye MAÇI CANLI İZLE | ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda heyecan dorukta! Son 16 turunda Slovenya'yı set vermeden 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, adını çeyrek finale yazdırarak bir kez daha tarih yazdı. Üst üste ikinci kez bu aşamaya kalma başarısı gösteren Filenin Sultanları, şimdi gözünü güçlü rakibi ABD'ye dikti. Peki, ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ABD-Türkiye MAÇI CANLI İZLE | ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ABD-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde oynanacak ABD-Türkiye maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 16.30'da başlayacak.

ABD-Türkiye MAÇI CANLI İZLE | ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ABD-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Tayland'da oynanacak ABD-Türkiye voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ABD-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

