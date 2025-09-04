ABD-Türkiye MAÇI CANLI İZLE | ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
ABD-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde oynanacak ABD-Türkiye maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 16.30'da başlayacak.
ABD-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Tayland'da oynanacak ABD-Türkiye voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
