Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Voleybol U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası

U21 Milli Takımımız, Japonya ile Voleybol U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda karşılaşacak. Geçtiğimiz maçlarda sergiledikleri performansla dikkat çeken Türkiye, bu kez de Japonya karşısında galibiyet arayacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Türkiye - Japonya U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - JAPONYA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Japonya U21 voleybol maçı 15 Ağustos Cuma günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma Volleyball World Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - JAPONYA U21 VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE