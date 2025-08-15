CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Voleybol Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Voleybol U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası

Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Voleybol U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası

Filenin genç sultanları, Voleybol U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Japonya ile kozlarını paylaşacak. Genç millilerimiz, Japonya ekibine karşı galibiyet elde etmek için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Türkiye - Japonya U21 voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 14:26 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 14:28
Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Voleybol U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası

U21 Milli Takımımız, Japonya ile Voleybol U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda karşılaşacak. Geçtiğimiz maçlarda sergiledikleri performansla dikkat çeken Türkiye, bu kez de Japonya karşısında galibiyet arayacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Türkiye - Japonya U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - JAPONYA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Japonya U21 voleybol maçı 15 Ağustos Cuma günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma Volleyball World Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - JAPONYA U21 VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

