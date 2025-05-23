Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Filenin Sultanları

Milletler Ligi öncesi ilk hazırlık maçına çıkacak olan Filenin Sultanları, Almanya ile İtalya'da kozlarını paylaşacak. AIA AeQuilibrim Cup Women Elite turnuvasında 23-25 Mayıs tarihlerinde İtalya, Hollanda ve Almanya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Almanya - Türkiye maçı 23 Mayıs Cuma günü saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma Max Dijital platformunda canlı yayınlanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kamp kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Aleksia Karutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Ayşe Çürük
Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın