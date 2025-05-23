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Haberler Voleybol Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Filenin Sultanları

Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Filenin Sultanları

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) öncesi ilk hazırlık maçını kazanmak istiyor. Peki, Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 14:17
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Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Filenin Sultanları

Milletler Ligi öncesi ilk hazırlık maçına çıkacak olan Filenin Sultanları, Almanya ile İtalya'da kozlarını paylaşacak. AIA AeQuilibrim Cup Women Elite turnuvasında 23-25 Mayıs tarihlerinde İtalya, Hollanda ve Almanya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya - Türkiye maçı 23 Mayıs Cuma günü saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma Max Dijital platformunda canlı yayınlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kamp kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Aleksia Karutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

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