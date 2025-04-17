Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı canlı | Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Vodafone Sultanlar Ligi final haftasında Vakıfbank, Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VAKIFBANK-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı 17 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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