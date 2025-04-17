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Haberler Voleybol Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı canlı | Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı canlı | Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana final maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 15:16
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Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı canlı | Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Vodafone Sultanlar Ligi final haftasında Vakıfbank, Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VAKIFBANK-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı 17 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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