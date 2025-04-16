CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Arkas Spor 1-3 Ziraat Bankkart (MAÇ SONUCU ÖZET)

Arkas Spor 1-3 Ziraat Bankkart (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 19:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arkas Spor 1-3 Ziraat Bankkart (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.

Ziraat Bankkart, serinin ikinci maçını da kanarak finale yükseldi.

Arkas Spor: 1 - Ziraat Bankkart: 3 - Ziraat Bankkart serinin 2 maçını da kazanarak finale yükseldi

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Necmi Avcı

Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Zenger, Ulaş Onur Topbaşlı, Aleksey Atilla Öztire)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, (Berkay Bayraktar, Zeka Çağatay Kır, Hilmi Şahin, Faik Samet Güneş)

Setler: 10-25, 21-25, 29-27, 19-25

Süre: 116 dakika

Reklam - Türk Telekom
Mourinho'nun Eto'o anısı: Lütfen hocam...
DİĞER
Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi gün oynanacak? Açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak 2025?
CHP dokunulmazlık zırhına mı güvendi? Özgür Karabat'ın TBMM'de delegelere para dağıttığı ortaya çıktı: TAKVİM pazarlığın görüntüsüne ulaştı
F.Bahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı
F.Bahçe'de En Nesyri planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'nun Eto'o anısı: Lütfen hocam... Mourinho'nun Eto'o anısı: Lütfen hocam... 19:36
Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu! 18:19
Yusuf Fehmi Genç Avrupa rekoru kırdı! Yusuf Fehmi Genç Avrupa rekoru kırdı! 18:01
TFF'den Boupendza için başsağlığı mesajı TFF'den Boupendza için başsağlığı mesajı 17:18
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60. kez düzenlenecek 16:14
G.Saray Divan Kurulu'nda gergin anlar! G.Saray Divan Kurulu'nda gergin anlar! 15:51
Daha Eski
Beşiktaş'ın Göztepe mesaisi sürüyor Beşiktaş'ın Göztepe mesaisi sürüyor 15:10
Hatayspor Boupendza’yı unutmadı Hatayspor Boupendza’yı unutmadı 15:06
G.Saraylı eski futbolcudan Türkiye övgüsü! G.Saraylı eski futbolcudan Türkiye övgüsü! 14:30
F.Bahçe'nin Kayseri mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Kayseri mesaisi sürüyor! 14:22
Alt liglerde play-off tarihleri açıklandı Alt liglerde play-off tarihleri açıklandı 14:13
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye flaş gönderme! Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye flaş gönderme! 13:52