CEVKadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Final Four, İstanbul 'da oynanacak. Daha önce ev sahipliği duyurulan Final Four organizasyonunun hangi spor salonunda yapılacağı netleşti. CEV'den yapılan bilgilendirme mesajında Final Four organizasyonun 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde Ülker Sports Arena'da gerçekleşecek. Vakıf - Bank, Final Four'da mücadele edecek.