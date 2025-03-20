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Final Four İstanbul'da
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Final Four, İstanbul'da oynanacak. Daha önce ev sahipliği duyurulan Final Four organizasyonunun hangi spor salonunda yapılacağı netleşti. CEV'den yapılan bilgilendirme mesajında Final Four organizasyonun 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde Ülker Sports Arena'da gerçekleşecek. Vakıf- Bank, Final Four'da mücadele edecek.
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