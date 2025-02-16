Voleybol festivali

Voleybolu 7'den 70'e sevdiren Filenin Sultanları, üçayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Millilerimiz, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele verecek.

CEV FİNAL FOUR HEYECANI

Bilindiği üzere Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli voleybol organizasyonu olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2025 Dörtlü Final heyecanı İstanbul'da yaşanacak. Voleybol severler, 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek bu muhteşem organizasyonda Avrupa'nın en iyi dört takımının şampiyonluk yarışına tanıklık edecek.