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Haberler Voleybol Final İstanbul'da

Final İstanbul'da

Türkiye Voleybol Federasyonu, 2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nin 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul’da oynanacağını duyurdu

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Final İstanbul'da

Türkiye, spor alanında dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu, 2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul'da oynanacağını müjdeledi. Yapılan açıklamada, "Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli voleybol organizasyonu olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2025 Dörtlü Final heyecanı İstanbul'da yaşanacak. Voleybol severler, 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan bu muhteşem organizasyonda Avrupa'nın en iyi dört takımının şampiyonluk mücadelesine tanıklık edecek" ifadeleri kullanıldı.

ÜSTÜNDAĞ: ÇOK MUTLUYUZ

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, finale ev sahipliği yapacakları için mutluluk duyduklarını belirtti. Üstündağ, "Bu büyük organizasyonun ülkemize alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm takımlara ve sporculara şimdiden başarılar diliyorum. CEV ve Başkan Roko Sikiric'e de bu önemli organizasyonu Türkiye'ye emanet ettikleri için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

VOLEYBOLUN MERKEZİ

CEV Başkanı Sikiric de İstanbul'un eşiz bir tarihi mirasa sahip önemli bir voleybol merkezi olduğunu vurguladı. Sikiric, "Bu nedenle 2018'den sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ni düzenlemek için ideal bir yer. Türk voleybolseverler inanılmaz derecede bilgili ve tutkulu ancak çok sayıda uluslararası taraftarı da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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