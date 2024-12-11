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Haberler Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'ndeki maç programı belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'ndeki maç programı belli oldu

Son dakika spor haberleri: 025 Milletler Ligi'ndeki yer alacak A Milli Erkek Voleybol Takımımızın maç programı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 13:56
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'ndeki maç programı belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 3 ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Milli takımın maç programı şöyle:

- 1. hafta (Xi'an - Çin)

11 Haziran: Sırbistan-Türkiye

13 Haziran: Hollanda-Türkiye

14 Haziran: Türkiye-Polonya

15 Haziran: Çin-Türkiye

- 2. hafta (Burgaz - Bulgaristan)

25 Haziran: Türkiye-Slovenya

26 Haziran: Türkiye-Ukrayna

28 Haziran: Bulgaristan-Türkiye

29 Haziran: Türkiye-Fransa

- 3. hafta (Kanto - Japonya)

16 Temmuz: Türkiye-ABD

17 Temmuz: Türkiye-Almanya

18 Temmuz: Türkiye-Brezilya

20 Temmuz: Türkiye-Arjantin

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