Eczacıbaşı Galatasaray MAÇI CANLI İZLE | Eczacıbaşı - Galatasaray Daikin maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Eczacıbaşı 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 12. haftasında Galatasaray Daikin'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Eczacıbaşı - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eczacıbaşı - Galatasaray Daikin MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eczacıbaşı - Galatasaray Daikin maçı 6 Aralık Cuma günü saat 18.00'de TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak.

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Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi 11. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ekibini 3-0'lık net bir skorla mağlup ederken, Eczacıbaşı Dynavit ise geçtiğimiz hafta ev sahibi Kuzeyboru'yu 3-1'lik skorla yendi.