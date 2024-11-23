Keçiören Bld - Galatasaray Daikin MAÇI CANLI İZLE | Keçiören Bld - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Keçiören Bld 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 10. haftasında Galatasaray Daikin'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Keçiören Bld - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KEÇİÖREN BLD - GALATASARAY DAIKIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Keçiören Bld - Galatasaray Daikin maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak.

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