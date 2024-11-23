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Haberler Voleybol Keçiören Bld - Galatasaray Daikin MAÇI CANLI İZLE | Keçiören Bld - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Keçiören Bld - Galatasaray Daikin MAÇI CANLI İZLE | Keçiören Bld - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Keçiören Bld ile Galatasaray Daikin 10. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Keçiören Bld - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 14:30
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Keçiören Bld - Galatasaray Daikin MAÇI CANLI İZLE | Keçiören Bld - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Keçiören Bld 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 10. haftasında Galatasaray Daikin'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Keçiören Bld - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KEÇİÖREN BLD - GALATASARAY DAIKIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Keçiören Bld - Galatasaray Daikin maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak.

👉KEÇİÖREN BLD - GALATASARAY DAIKIN maçı CANLI İZLE👈

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