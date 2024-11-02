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VAKIFBANK FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Vakıfbank ile Fenerbahçe Medicana, 7. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Vakıfbank - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 09:20
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VAKIFBANK FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Vakıfbank, 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 7. haftasında Vakıfbank - Fenerbahçe MEdicana'yı konuk edecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Vakıfbank - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VAKIFBANK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı CANLI İZLE👈

Fenerbahçe Medicana ligin ilk 6 haftasında oynadığı tüm karşılaşmaları set vermeden 3-0 kazanarak 6'da 6 yaptı ve haftaya lider girdi.

Vakıfbank ise ligde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 5. sırada bulunuyor.

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