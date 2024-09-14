  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Voleybol

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu!

A Milli Erkek Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda grup aşamasında Japonya, Kanada ve Libya ile karşı karşıya gelecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 17:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenecek 2025 Dünya Şampiyonası'nda grup aşamasında Japonya, Kanada ve Libya ile karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nın kura çekimi, Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirildi.

İlk kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile eşleşti.

Kura çekimi sonrası gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Filipinler, İran, Mısır, Tunus

B Grubu: Polonya, Hollanda, Katar, Romanya

C Grubu: Fransa, Arjantin, Finlandiya, Güney Kore

D Grubu: ABD, Küba, Portekiz, Kolombiya

E Grubu: Slovenya, Almanya, Bulgaristan, Şili

F Grubu: İtalya, Ukrayna, Belçika, Cezayir

G Grubu: Japonya, Kanada, Türkiye, Libya

H Grubu: Brezilya, Sırbistan, Çekya, Çin

Şampiyonada 32 takım, dörderli sekiz grupta mücadele edecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın beşinci kez katılacağı organizasyonda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, bir üst tura yükselecek. Bu turun ardından ise çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final maçları oynanacak.

2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası, gelecek yıl 12-28 Eylül tarihlerinde yapılacak.

F.Bahçe'den geleceğe yatırım! Rekor bonservis kazandıracak
Zalewski'yi yıkan haber! Hocası resmen açıkladı
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Icardi için bomba transfer iddiası! Arjantinli yıldıza sürpriz talip....
Başkan Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile ortak basın toplantısında konuştu
Fiorentina'dan Amrabat itirafı! "Kalmak istiyordu ancak..."
Boca'dan açıklama geldi! Medina ve F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Efeleri'nin rakipleri belli oldu! Filenin Efeleri'nin rakipleri belli oldu! 17:19
ManU deplasmanda 3 puanı kaptı! ManU deplasmanda 3 puanı kaptı! 16:27
Samsunspor - Konyaspor | CANLI Samsunspor - Konyaspor | CANLI 16:15
Mourinho'dan büyük değişim! İşte muhtemel 11 Mourinho'dan büyük değişim! İşte muhtemel 11 15:01
Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı! Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı! 15:10
Zalewski'yi yıkan haber! Hocası resmen açıkladı Zalewski'yi yıkan haber! Hocası resmen açıkladı 15:13
Daha Eski
Şenol Güneş'ten Banza kararı! İşte Trabzon'un derbi 11'i Şenol Güneş'ten Banza kararı! İşte Trabzon'un derbi 11'i 15:30
Osimhen'e Rizespor maçında canlı takip! Osimhen'e Rizespor maçında canlı takip! 15:32
Sivasspor - Gaziantep FK | CANLI Sivasspor - Gaziantep FK | CANLI 15:52
Bronckhorst'tan flaş Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i Bronckhorst'tan flaş Mario kararı! İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i 11:35
Çorum FK'den 3 transfer birden! Çorum FK'den 3 transfer birden! 11:45
G.Saray maçının VAR’ı açıklandı! G.Saray maçının VAR’ı açıklandı! 12:08