Icardi için ses getirecek transfer iddiası! 'Sözleşmesini feshetmeye hazır'

Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin durumu belirsizliğini koruyor. Arjantin basını, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan tecrübeli yıldızın görüştüğü takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 13:35
Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi gündemden düşmüyor.

Sarı-kırmızılı takımın son 3 yılda kazandığı şampiyonluklarda büyük rol oynayan Arjantinli yıldız, geçtiğimiz sezon sonrası geçirdiği ağır sakatlık sonrası gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Victor Osimhen'in transferi sonrası arka planda kalan yıldız golcünün sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Icardi'nin adı başta Milan olmak üzere birçok Avrupa ekibiyle anılıyordu.

Deneyimli forvetle ilgili son iddia Arjantin'den geldi.

RIVER PLATE İLE GÖRÜŞTÜ

Diario UNO'da yer alan habere göre; Icardi, River Plate yönetimiyle temas kurdu.

Haberde Arjantinli golcünün ülkesine dönmeye can attığı ve taraftarların Kasımpaşa maçında, "Bir oyuncudan daha fazlası, ruhumuzun bir parçası" yazan bir pankart açmasına rağmen Galatasaray ile olan sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu belirtildi.

Mauro Icardi'nin River Plate Başkanı Stefano Di Carlo ile görüştüğü ve Arjantin ekibinde oynamaya sıcak baktığı aktarıldı.

Haberde ayrıca 32 yaşındaki forvetin Galatasaray'dan yıllık 6-7 milyon Euro kazandığı ve River Plate'e gelmek için bu paradan vazgeçmeye hazır olduğu vurgulandı.

