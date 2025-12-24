Burkina Faso-Ekvator Ginesi maçı canlı yayın: Hangi kanalda? Saat kaçta?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Afrika Uluslar Kupası E Grubu’nun iddialı iki ekibi Burkina Faso ve Ekvator Ginesi, Fas’taki dev turnuvanın açılış haftasında kozlarını paylaşıyor. Kadrosunda Bayer Leverkusen forması giyen yıldız savunmacı Edmond Tapsoba ve Bertrand Traoré gibi üst düzey isimleri barındıran Burkina Faso, turnuvaya galibiyetle başlayarak favori olduğu grupta hata yapmak istemiyor. Öte yanda ise savunma disipliniyle rakiplerine kabus yaşatan Ekvator Ginesi, tecrübeli golcüsü Emilio Nsue önderliğinde güçlü rakibinden puan kopararak bir kez daha turnuvaya damga vurmanın hesaplarını yapıyor. Peki Burkina Faso-Ekvator Ginesi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 13:04
AFCON 2025 heyecanı, E Grubu'nda stratejik bir savaş vaat eden Burkina Faso - Ekvator Ginesi karşılaşmasıyla zirveye taşınıyor. Afrika futbolunun son yıllardaki en istikrarlı takımlarından biri olan Burkina Faso, teknik direktör Brama Traoré yönetiminde turnuvaya şampiyonluk parolasıyla girerken; kısıtlı imkanlarına rağmen kupa arenasında her zaman sürprizlere imza atan Ekvator Ginesi, bu kez başka bir mucize peşinde koşuyor. Dango Ouattara ve Issa Kaboré gibi Premier Lig tecrübesine sahip isimlerin sürüklediği Burkina hücum hattı ile Saul Coco liderliğindeki dirençli Ekvator savunması arasındaki karşılaşmanın yayın bilgilerini sizler için derledik.

BURKİNA FASO-EKVATOR GİNESİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Burkina Faso-Ekvator Ginesi maçı, 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 15.30'da başlayacak.

Burkina Faso-Ekvator Ginesi maçı detayları!

BURKİNA FASO-EKVATOR GİNESİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nun ilk haftasında oynanacak Burkina Faso-Ekvator Ginesi maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BURKİNA FASO-EKVATOR GİNESİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Burkina Faso: Koffi; Kabore, Tapsoba, Djiga, Kouassi; Zougrana; Ouattara, Ouedraogo, I Toure, Irie; B Traore

Ekvator Ginesi: Owono; Akapo, Obiang, Coco, Ndong; Ganet, Eneme; Asue, Salvador, Nabil; Nsue

