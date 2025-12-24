Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Aliağa Futbol A.Ş. karşı karşıya geliyor.
1. Lig ekibi Iğdır FK taraftarı önünde kazanarak kupaya galibiyetle başlamak istiyor.
2. Lig ekibi Aliağa FK zorlu deplasmandan puanlarla dönmek için sahaya çıkıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Iğdır FK: Sinan, Caner, Conte, Alim, Serkan, Eyüp, Ahmet, Eysseric, Abdul, Özder, Koita
Aliağa FK: Ahmet Pekgöz, Veli, Kerem, Yunus, Musa, Oğuzhan, Yılmaz, Yusuf, Necati, Mustafa, Ahmet İlhan Özek
IĞDIR FK - ALİAĞA FK MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
ASpor CANLI YAYIN
IĞDIR FK - ALİAĞA FK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol AŞ maçı, saat 13.00'te başladı. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.