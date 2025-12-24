Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Alagöz Holding Iğdır FK - Aliağa FK maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Iğdır FK ile Aliağa FK karşı karşıya geliyor. Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Hakan Ülker yönetiyor. Alagöz Holding Iğdır FK - Aliağa FK karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 24 Aralık 2025, Çarşamba 12:48 Güncelleme: 24 Aralık 2025, Çarşamba 14:56

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Aliağa Futbol A.Ş. karşı karşıya geliyor.

1. Lig ekibi Iğdır FK taraftarı önünde kazanarak kupaya galibiyetle başlamak istiyor.

2. Lig ekibi Aliağa FK zorlu deplasmandan puanlarla dönmek için sahaya çıkıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Iğdır FK: Sinan, Caner, Conte, Alim, Serkan, Eyüp, Ahmet, Eysseric, Abdul, Özder, Koita

Aliağa FK: Ahmet Pekgöz, Veli, Kerem, Yunus, Musa, Oğuzhan, Yılmaz, Yusuf, Necati, Mustafa, Ahmet İlhan Özek

IĞDIR FK - ALİAĞA FK MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

ASpor CANLI YAYIN

IĞDIR FK - ALİAĞA FK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?


Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol AŞ maçı, saat 13.00'te başladı. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

