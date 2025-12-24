Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı CANLI YAYIN: Saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor-İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kupa heyecanı Karadeniz semalarına taşınırken, B Grubu'nda iki Süper Lig temsilcisi Samsunspor ve ikas Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak bu dev buluşmada, ligin ilk yarısına 25 puanla damga vuran ve 6. sırada yer alan Samsunspor, iç saha avantajını kullanarak grubun favorisi olduğunu kanıtlamak istiyor. Öte yandan, 13 puanla 17. sırada yer alarak ligde tutunma savaşı veren Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, kupada sergileyeceği dirençli oyunla ligdeki şanssızlığını kırmak ve gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etmek niyetinde. İşte Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı detayları...

Samsunspor-İkas Eyüpspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı, 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Samsunspor-İkas Eyüpspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın B Grubu 1. haftasında oynanacak Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.