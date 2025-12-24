CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı CANLI YAYIN: Saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı CANLI YAYIN: Saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nun açılış haftasında, Süper Lig’in bu sezonki flaş ekibi Samsunspor, sahasında ikas Eyüpspor’u konuk ediyor. Ligde topladığı 25 puanla 6. sırada yer alarak Avrupa potasını zorlayan Karadeniz temsilcisi, formda taraftarı önünde kupa mesaisine de kayıpsız başlamayı hedefliyor. 13 puanla 17. basamakta bulunan ve ligde zor günler geçiren İstanbul ekibi Eyüpspor ise zorlu deplasmanda alacağı bir galibiyetle hem moral depolamayı hem de kupayı yeni bir başlangıç noktası olarak kullanmayı amaçlıyor. İşte Samsunspor-İkas Eyüpspor maçının yayın bilgileri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 11:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı CANLI YAYIN: Saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor-İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kupa heyecanı Karadeniz semalarına taşınırken, B Grubu'nda iki Süper Lig temsilcisi Samsunspor ve ikas Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak bu dev buluşmada, ligin ilk yarısına 25 puanla damga vuran ve 6. sırada yer alan Samsunspor, iç saha avantajını kullanarak grubun favorisi olduğunu kanıtlamak istiyor. Öte yandan, 13 puanla 17. sırada yer alarak ligde tutunma savaşı veren Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, kupada sergileyeceği dirençli oyunla ligdeki şanssızlığını kırmak ve gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etmek niyetinde. İşte Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı detayları...

Samsunspor-İkas Eyüpspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı, 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

👉Samsunspor-İkas Eyüpspor MAÇI CANLI İZLE👈

Samsunspor-İkas Eyüpspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın B Grubu 1. haftasında oynanacak Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Casper
F.Bahçe'den Lookman harekatı! Görüşmeler yeniden başlıyor
DİĞER
Galatasaray 6 numara transferi için listesini hazırladı! İşte o 3 yıldız futbolcu...
CANLI ANLATIM | Ankara'da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
G.Saray'dan 6 numara operasyonu!
Galatasaray'dan beklenmedik transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'nin yıldızı Juan! Göztepe'nin yıldızı Juan! 11:14
Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol AŞ maçı hakkında! Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol AŞ maçı hakkında! 11:02
Saran’dan iddialara sert yanıt! Saran’dan iddialara sert yanıt! 11:01
Kayserispor’dan disiplin alarmı! Kayserispor’dan disiplin alarmı! 10:46
Kayserispor'un golcüsü Onugkha! Kayserispor'un golcüsü Onugkha! 10:39
Alperen'in performansı Rockets'a yetmedi Alperen'in performansı Rockets'a yetmedi 10:29
Daha Eski
Boluspor-Fethiyespor maçı detayları! Boluspor-Fethiyespor maçı detayları! 10:27
Dünya devleri Oulai'nin peşinde! Trabzonspor bonservisini belirledi Dünya devleri Oulai'nin peşinde! Trabzonspor bonservisini belirledi 10:27
F.Bahçe'den Lookman harekatı! Görüşmeler yeniden başlıyor F.Bahçe'den Lookman harekatı! Görüşmeler yeniden başlıyor 10:20
G.Saray'dan 6 numara operasyonu! G.Saray'dan 6 numara operasyonu! 10:10
Partizan'da Cameron Payne hamlesi! Partizan'da Cameron Payne hamlesi! 10:04
Saran'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu! Saran'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu! 09:37