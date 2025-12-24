CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeniçarşıspor maçı detayları!

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeniçarşıspor maçı detayları!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubunda, Trendyol 1. Lig’in köklü temsilcisi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Nesine 2. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşıspor’u ağırlıyor. Ligde 23 puanla 12. sırada yer alan Ankara temsilcisi, kendi sahasındaki bu avantajı kullanarak kupa gruplarına üç puanla başlamayı amaçlarken; 19 puanla 13. sırada bulunan ve istikrarlı bir çıkış arayan İstanbul ekibi Beyoğlu Yeni Çarşıspor, deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak iddialı bir konum elde etmek istiyor. İşte Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeniçarşıspor maçı detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 11:34
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeniçarşıspor maçı detayları!

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeniçarşıspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kupa heyecanı Ankara'nın ünlü Aktepe Stadyumu'nda, iki farklı ligin temsilcilerini bir araya getiriyor. C Grubu'nun ilk haftasında Ankara Keçiörengücü, ev sahibi olma avantajını kullanarak Beyoğlu Yeniçarşıspor karşısında net bir galibiyet hedefliyor. 1. Lig'de topladığı 23 puanla orta sıraların üzerinde tutunan Keçiörengücü, kupa tecrübesini sahaya yansıtmanın peşinde. 2. Lig'de 19 puanla mücadele eden Beyoğlu Yeni Çarşıspor ise, disiplinli savunması ve hızlı hücumlarıyla Başkent deplasmanından puan koparmanın planlarını yapıyor. İşte Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeniçarşıspor maçı yayın bilgileri...

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeniçarşıspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeniçarşıspor maçı, 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Keçiören Aktepe Stadyumu'ndaki mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

👉Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeniçarşıspor MAÇI CANLI İZLE👈

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeniçarşıspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın C Grubu 1. haftasında oynanacak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeniçarşıspor maçı, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

