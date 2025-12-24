CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Cezayir-Sudan maçı canlı yayın bilgisi: Saat kaçta, hangi kanalda?

Cezayir-Sudan maçı canlı yayın bilgisi: Saat kaçta, hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası E Grubu’nda heyecan, kıtanın devlerinden Cezayir ile köklü bir geçmişe sahip olan Sudan arasındaki kritik randevuyla devam ediyor. Kadrosunda Riyad Mahrez, Ismaël Bennacer ve kalede efsane isim Zinedine Zidane'ın oğlu Luca Zidane gibi dünya çapında yıldızları barındıran Cezayir, son iki turnuvadaki grup aşaması kabusunu sonlandırıp şampiyonluk yolunda gövde gösterisi yapmayı hedefliyor. Öte yandan, 1970'in şampiyonu Sudan ise dirençli oyununu bu kez turnuva sahnesine taşıyarak grubun ağır favorisinden puan çalmanın hesaplarını yapıyor. Peki Cezayir-Sudan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cezayir-Sudan maçı canlı yayın bilgisi: Saat kaçta, hangi kanalda?

Cezayir-Sudan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

AFCON 2025'te şampiyonluk favorileri arasında gösterilen Cezayir, E Grubu'ndaki ilk sınavında Afrika futbolunun ilk kurucularından Sudan ile karşı karşıya geliyor. Vladimir Petković yönetiminde yeni bir kimliğe bürünen Cezayir, turnuvaya üç puanla başlayarak üzerindeki baskıyı atmak istiyor. Diğer tarafta, ülkesindeki zorlu şartlara rağmen Kwesi Appiah önderliğinde takım ruhu yakalayan Sudan, bu dev eşleşmede disiplinli savunmasıyla sürpriz peşinde. İşte Cezayir-Sudan maçı canlı yayın bilgileri...

CEZAYİR-SUDAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cezayir-Sudan maçı, 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Cezayir-Sudan maçı detayları!

Cezayir-Sudan MAÇI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nun ilk haftasında oynanacak Cezayir-Sudan maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Cezayir-Sudan MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cezayir: Zidane; Belghali, Mandi, Belaid, Ait-Nouri; Bennacer, Zerrouki; Mahrez, Moussa, Aouar; Bounedjah

Sudan: Abooja; Awad, Ering, Karshoum, Tabanja; Mozamil, Taifour, Khdir, Raouf; Mano, Abdelrahman

