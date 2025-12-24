Cezayir-Sudan maçı canlı yayın bilgisi: Saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Cezayir-Sudan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

AFCON 2025'te şampiyonluk favorileri arasında gösterilen Cezayir, E Grubu'ndaki ilk sınavında Afrika futbolunun ilk kurucularından Sudan ile karşı karşıya geliyor. Vladimir Petković yönetiminde yeni bir kimliğe bürünen Cezayir, turnuvaya üç puanla başlayarak üzerindeki baskıyı atmak istiyor. Diğer tarafta, ülkesindeki zorlu şartlara rağmen Kwesi Appiah önderliğinde takım ruhu yakalayan Sudan, bu dev eşleşmede disiplinli savunmasıyla sürpriz peşinde. İşte Cezayir-Sudan maçı canlı yayın bilgileri...

CEZAYİR-SUDAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cezayir-Sudan maçı, 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Cezayir-Sudan MAÇI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nun ilk haftasında oynanacak Cezayir-Sudan maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Cezayir-Sudan MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cezayir: Zidane; Belghali, Mandi, Belaid, Ait-Nouri; Bennacer, Zerrouki; Mahrez, Moussa, Aouar; Bounedjah

Sudan: Abooja; Awad, Ering, Karshoum, Tabanja; Mozamil, Taifour, Khdir, Raouf; Mano, Abdelrahman