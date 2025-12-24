Derbide kadroya alınmamıştı! Rafa Silva'dan flaş hamle

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sabah'ta yer alan habere göre, Rafa Silva'nın menajeri, Beşiktaş'la olan problemi ara transfer döneminde çözmeyi hedefliyor. Portekizli oyuncunun menajerinin Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile görüşme planı yaptığı belirtildi.