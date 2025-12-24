Derbide kadroya alınmamıştı! Rafa Silva'dan flaş hamle

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Rafa Silva maç kadrosuna alınmamıştı.
Derbinin ardından Portekizli oyuncunun menajerinden flaş bir hamle geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Rafa Silva'nın menajeri, Beşiktaş'la olan problemi ara transfer döneminde çözmeyi hedefliyor. Portekizli oyuncunun menajerinin Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile görüşme planı yaptığı belirtildi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol 3 asistlik katkı sağladı. Yıldız futbolcunun siyah-beyazlılarla 2027'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.