Derbide kadroya alınmamıştı! Rafa Silva'dan flaş hamle

Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçında derbi kadrosuna alınmayan Rafa Silva hakkında kararını verdi. Portekizli futbolcu, başkan Serdal Adalı ile görüşmeye çağrıldı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 11:33
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Rafa Silva maç kadrosuna alınmamıştı.

Derbinin ardından Portekizli oyuncunun menajerinden flaş bir hamle geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Rafa Silva'nın menajeri, Beşiktaş'la olan problemi ara transfer döneminde çözmeyi hedefliyor. Portekizli oyuncunun menajerinin Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile görüşme planı yaptığı belirtildi.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
