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Haberler Voleybol

Hedef madalya

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "MeeTürkİtaly" toplantısında yer aldı. Paris Olimpiyatları ve gelecek adına konuşan İtalyan antrenör, şunları söyledi: "Çok yaklaşmıştık, madalyayı kazanmak herkes ister. Milli takım için iyi bir deneyimdi, şimdi bir sonraki olimpiyata hazırlanmak için 4 yılımız var. Madalyaya yaklaştık, bu bizi yaraladı ama bu acıyı hissedersek Los Angeles'ta daha başarılı oluruz. Olimpiyatları hak edersiniz ve sonuna kadar yaşarsınız biz de bunu yaptık.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Hedef madalya

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "MeeTürkİtaly" toplantısında yer aldı. Paris Olimpiyatları ve gelecek adına konuşan İtalyan antrenör, şunları söyledi: "Çok yaklaşmıştık, madalyayı kazanmak herkes ister. Milli takım için iyi bir deneyimdi, şimdi bir sonraki olimpiyata hazırlanmak için 4 yılımız var. Madalyaya yaklaştık, bu bizi yaraladı ama bu acıyı hissedersek Los Angeles'ta daha başarılı oluruz. Olimpiyatları hak edersiniz ve sonuna kadar yaşarsınız biz de bunu yaptık.

TEKRAR DENEYECEĞİZ

İlk olimpiyatımı madalya ile kapatmak isterdim, muhteşem olurdu, olmadı ama benden başka hayal edenler de vardı bu sefer onlar aldı. Madalya almak kolay değil ama tekrar deneyeceğiz. Maçlarda kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum, neredeyse oyuna karışıyorum. Maçı çok terlemiş ve yorgun bitiriyorum. Orada olmak çocukluğumdan beri hayalini kurduğum şey.

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