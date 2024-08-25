2028’e kadar devam

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Daniele Santarelli'nin ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Üstündağ yaptığı açıklamada; "Daniele Santarelli ile ilk görüşme yaptığımızda ülkeye hayran olduğunu söyledi. Burada kendisinin de Türk voleybolunda artık tüm dünyada önemli söz sahibi olacağının altını çizdi. Biz de bu hayali olan, genç, dinamik, ülkenin evladı olmayı kabul eden bir koçla çalışmak bizim için ayrıcalık oldu. Ben çok memnunum. 2+4 yıllık kontratımız vardı. 2028 Los Angeles Olimpiyatları sonuna kadar bizde devam edecek" dedi. Üstündağ ile Santarelli İtalya'nın başkenti Roma'da 21 Ekim'de düzenlenecek Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni'ne de davet edildi.