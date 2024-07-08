Haberler Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Paris Olimpiyat Oyunları kadrosu belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Paris Olimpiyat Oyunları kadrosu belli oldu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu belli oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 15:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Paris Olimpiyat Oyunları kadrosu belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde olimpiyatlarda mücadele edecek 12+1 kişilik A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

- Maç programı

Millilerin, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasındaki maç programı da belli oldu.

İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milli takım, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

29 Temmuz:

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:

10.00 Türkiye-İtalya

F.Bahçe'ye Szymanski piyangosu!
G.Saray'ın yıldızına Liverpool kancası! Bonservisi...
DİĞER
LASK Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? LASK Linz Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?
AK Parti'de MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Gündem yoğun... Masada hangi konular var?
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
Mourinho'dan transfer sözleri! "Lugano maçında..."
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dominik kadroyu açıkladı
Osmany Uriarte Cizre BLD’de
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
ALES NE ZAMAN?
YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Paris'te mücadele edecek basketbol takımları açıklandı! Paris'te mücadele edecek basketbol takımları açıklandı! 15:20
Filenin Sultanları'nın Paris kadrosu açıklandı! Filenin Sultanları'nın Paris kadrosu açıklandı! 15:08
Beşiktaş'ta 3 yıldız takıma döndü Beşiktaş'ta 3 yıldız takıma döndü 14:55
F.Bahçe'ye Szymanski piyangosu! F.Bahçe'ye Szymanski piyangosu! 13:35
G.Saray'ın yıldızına Liverpool kancası! Bonservisi... G.Saray'ın yıldızına Liverpool kancası! Bonservisi... 13:24
Fırtına Macaristan'da 2 hazırlık maçı yapacak! Fırtına Macaristan'da 2 hazırlık maçı yapacak! 13:03
Daha Eski
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 12:55
F.Bahçe'de Szymanski ve Livakovic takıma katıldı F.Bahçe'de Szymanski ve Livakovic takıma katıldı 12:26
Mourinho'dan transfer sözleri! "Lugano maçında..." Mourinho'dan transfer sözleri! "Lugano maçında..." 11:11
F.Bahçe'de ayrılık! Bu ay içinde veda ediyor F.Bahçe'de ayrılık! Bu ay içinde veda ediyor 10:49
F.Bahçe'den Beşiktaş'a çalım! Mourinho'nun yeni gözdesi olacak F.Bahçe'den Beşiktaş'a çalım! Mourinho'nun yeni gözdesi olacak 09:58
EURO 2024 sonrası transfer kararı! Yeni adresi... EURO 2024 sonrası transfer kararı! Yeni adresi... 09:28