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BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Bulgaristan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | FIVB Milletler Ligi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Üçüncü haftanın ilk maçına çıkacak olan Filenin Efeleri, karşılaşmayı kazanması halinde gelecek sezon VNL'de yer alabilmek için büyük bir avantaj yakalayacak. Peki Bulgaristan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 11:26
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BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Bulgaristan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | FIVB Milletler Ligi

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, tarihte ilk kez katıldığı Milletler Ligi'nde 3. haftanın ilk mücadelesini Bulgaristan'a verecek. Ligde 1 galibiyet ve 8 yenilgi sonucunda 5 puan toplayan ay-yıldızlı ekip, 15. sırada yer alıyor. Toplam 16 ekibin yer aldığı VNL'de ilk 8 sırada yer alacak takımlar play-off oynayacak, son sıradaki takım ise küme düşecek. Peki Bulgaristan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BULGARİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

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Bulgaristan - Türkiye maçı 18 Haziran Salı günü saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR YILDIZ ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, 20 Haziran Perşembe günü Arjantin, 21 Haziran Cuma günü Sırbistan ve 23 Haziran Pazar günü İtalya'yla karşılaşarak bu sezon VNL maçlarını tamamlayacak.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Ligde 1 galibiyet ve 8 yenilgi sonucunda 5 puan toplayan Türkiye, 15. sırada yer alıyor. Son sıradaki galibiyeti bulunmayan İran'ın 3 puan önünde yer alan milli takım, gelecek sene VNL'de yer almak için son hafta maçlarında istediği sonuçları almaya çalışacak. Bulgaristan ise Türkiye'nin bir basamak üstünde 14. sırada bulunuyor.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

VNL'de başarılı olarak tarihinde ilk kez olimpiyatlarda yer alamaya çalışan milli takım kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

👉Pasörler: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan

👉Smaçörler: Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Efe Bayram

👉Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Mert Matiç, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül

👉Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

👉Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar

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