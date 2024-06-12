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TÜRKİYE TAYLAND MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Tayland voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Milletler Ligi

Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının son maçında Tayland ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, bu etabı namağlup tamamlama peşinde. Mücadele ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Tayland voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 08:15 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 08:21
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TÜRKİYE TAYLAND MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Tayland voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Milletler Ligi

A Mİlli Voleybol Takımımız, üçüncü etabındaki ilk maçında Tayland ile karşı karşıya gelecek. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", bu etapta namağlup ilerlemek istiyor. Maç ile ilgili tüm bilgiler detayları araştırıyor. Peki Türkiye - Tayland voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Tayland maçı 12 Haziran Pazar günü saat 12:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

12 Haziran 2024: Türkiye-Tayland (12.00)

13 Haziran 2024: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (15.30)

15 Haziran 2024: Çin-Türkiye (15.30)

16 Haziran 2024: Türkiye-Brezilya (12.00)

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