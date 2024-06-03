İrem Nur Özsoy Galatasaray’dan Aydın’a transfer oldu

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Galatasaray forması giyen libero İrem Nur Özsoy'u transfer etti.

Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon çalışmalarını sürdürürken transfer çalışmalarında da hız kesmiyor. Başarılı sporcuları kadrosuna katan mavi beyazlı ekip, Galatasaray forması giyen libero İrem Nur Özsoy'u kadrosuna kattı. 21 yaşındaki yetenekli oyuncu, önümüzdeki sezon Aydın ekibi için ter dökecek.

Transfer ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada "Hoş geldin, İrem Nur Özsoy. Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız, son olarak Galatasaray forması giyen genç libero İrem Nur Özsoy ile sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.