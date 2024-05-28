Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Kadın Voleybol Takımı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2024 Milletler Ligi'nde Almanya ile karşı karşıya gelecek. Almanya'da yapılacak kritik müsabaka öncesinde birçok detay araştırılıyor. Peki, Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya Türkiye voleybol maçı 29 Mayıs Çarşamba TSİ ile 22:30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

ALMANYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE