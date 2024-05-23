TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Kanada voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, tarihte ilk kez katıldığı Milletler Ligi'nin 2. maçında Hollanda'ya karşı mücadele edecek. Filenin Efeleri, üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alarak finallerde mücadele etmeyi hedefliyor. Peki Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Hollanda maçı 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI ANTALYA MAÇ TAKVİMİ

23 Mayıs: Hollanda

25 Mayıs: Fransa

26 Mayıs: ABD

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

VNL'de başarılı olarak tarihinde ilk kez olimpiyatlarda yer alamaya çalışacak milli takım kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

👉Pasörler: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan

👉Smaçörler: Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Efe Bayram

👉Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Mert Matiç, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül

👉Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

👉Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar