Türkiye - Japonya maçı CANLI İZLE ( FIBV Milletler Ligi)

FIVB Milletler Ligi ilk hafta maçında Filenin Sultanları, Japonya karşısında ilk sınavını veriyor.
Ay-Yıldızlılar, bu mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
TÜRKİYE - JAPONYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İŞTE CANLI SET SONUÇLARI:
1. Set: Türkiye 23-25 Japonya
2. Set: Türkiye 21-25 Japonya
3. Set: Türkiye 25-23 Japonya
4. Set oynanıyor: Türkiye 14-6 Japonya
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye - Japonya Milletler Ligi maçı bugün saat 20:00'de başladı. Antalya'da oynanan TRT Spor Yıldız ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.