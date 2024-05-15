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Türkiye - Japonya maçı CANLI İZLE ( FIBV Milletler Ligi)

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi ilk maçında Antalya'da Japonya ile karşı karşıya geliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 20:20 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 21:45
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Türkiye - Japonya maçı CANLI İZLE ( FIBV Milletler Ligi)

FIVB Milletler Ligi ilk hafta maçında Filenin Sultanları, Japonya karşısında ilk sınavını veriyor.

Ay-Yıldızlılar, bu mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

TÜRKİYE - JAPONYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İŞTE CANLI SET SONUÇLARI:

1. Set: Türkiye 23-25 Japonya

2. Set: Türkiye 21-25 Japonya

3. Set: Türkiye 25-23 Japonya

4. Set oynanıyor: Türkiye 14-6 Japonya

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Japonya Milletler Ligi maçı bugün saat 20:00'de başladı. Antalya'da oynanan TRT Spor Yıldız ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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