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Boskovic, Eda Erdem Dündar ve Gabi CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun takımında

Eczacıbaşı Dynavit'ten Tijana Boskovic, Fenerbahçe Opet'ten Eda Erdem Dündar ve VakıfBank'tan Gabi Guimaraes, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi takımına seçildi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 19:20
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Boskovic, Eda Erdem Dündar ve Gabi CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun takımında

Avrupa Voleybol Konfederasyonundan (CEV) yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi'nde taraftar oylarıyla belirlenen 2023-2024 sezonunun en iyi takımı açıklandı.

Oylamada Tijana Boskovic en iyi pasör çaprazı, Eda Erdem Dündar en iyi orta oyuncu ve Gabi Guimaraes en iyi smaçör olarak sezonun en iyi takımına girdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya'nın A. Carraro Imoco ekibini çalıştıran İtalyan Daniele Santarelli ise sezonun en iyi antrenörü oldu.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi takımı şu şekilde:

En iyi pasör: Joanna Wolosz (Polonya / A. Carraro Imoco)

En iyi pasör çaprazı: Tijana Boskovic (Sırbistan / Eczacıbaşı Dynavit)

En iyi smaçör: Gabi Guimaraes (Brezilya / VakıfBank), Kathryn Plummer (ABD / A. Carraro Imoco)

En iyi libero: Monica De Gennaro (İtalya / A. Carraro Imoco)

En iyi orta oyuncu: Eda Erdem Dündar (Türkiye / Fenerbahçe Opet), Raphaela Folie (İtalya / Allianz Vero Volley Milano)

En iyi antrenör: Daniele Santarelli (İtalya / A. Carraro Imoco)

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