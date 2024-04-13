Haberler Voleybol Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı CANLI | Fenerbahçe - Eczacıbaşı maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı CANLI | Fenerbahçe - Eczacıbaşı maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 2. maçında Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve kadroları sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki; Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 17:00
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Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı CANLI | Fenerbahçe - Eczacıbaşı maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi final karşılaşmasında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FENERBAHÇE OPET - ECZACIBAŞI DYNAVIT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı maçı 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK MAÇI F.BAHÇE KAZANDI!

Beş maç üzerinden oynanacak ve üç galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı serideki ilk maçı sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı. F.Bahçe Opet böylelikle seride 1-0 öne geçti.

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