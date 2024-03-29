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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4 İstanbul takımı şampiyonluk için mücadele edecek

Son dakika spor haberleri... Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonu play-off etaplarının maç programı belli oldu. Normal sezonu ilk 4'te bitiren İstanbul takımlarının şampiyonluk için mücadele edeceği play-off etabında ilk karşılaşmalar 1 Nisan Pazartesi günü yapılacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 16:35
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4 İstanbul takımı şampiyonluk için mücadele edecek

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonu play-off etaplarının maç programı belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre normal sezonu ilk 4'te bitiren İstanbul takımlarının "şampiyonluk" için mücadele edeceği play-off etabında ilk karşılaşmalar 1 Nisan Pazartesi günü, rövanşları ise 4 Nisan Perşembe günü oynanacak.

MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

1 Nisan Pazartesi:

17.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet (İstanbul Burhan Felek Vestel)

20.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (İstanbul Burhan Felek Vestel)

4 Nisan Perşembe:

17.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (İstanbul Burhan Felek Vestel)

20.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (Vakıfbank Spor Sarayı)

STATÜ

İlk maç, normal sezon sonunda puan cetvelinde alt sırada bulunan takımın, ikinci karşılaşma ise üst sırada bulanan ekibin sahasında oynanır.

Finale 2 maçı alan takım yükselir.

Galibiyetlerin eşitliği durumunda 6 Nisan Cumartesi günü oynanacak 3'üncü karşılaşma, üst sıradaki takımın sahasında yapılır.

Maçı kazanan takım finale yükselir, yenilen takım 3'üncülük maçına çıkar.

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